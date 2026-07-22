Börse Wien: ATX verbucht am Mittag Abschläge

Marktbericht

23.07.26 12:25 Uhr

So bewegt sich der ATX am Donnerstag.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,88 Prozent tiefer bei 6.471,03 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 181,824 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,058 Prozent fester bei 6.531,95 Punkten, nach 6.528,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.532,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.458,64 Zählern.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,67 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 23.06.2026, lag der ATX noch bei 6.545,85 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 5.813,69 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 23.07.2025, mit 4.510,94 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,91 Prozent zu. Bei 6.599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,03 Prozent auf 181,20 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 64,80 EUR), PORR (+ 0,77 Prozent auf 39,15 EUR), Lenzing (+ 0,58 Prozent auf 26,00 EUR) und Andritz (+ 0,40 Prozent auf 75,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Erste Group Bank (-2,76 Prozent auf 112,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,61 Prozent auf 31,70 EUR), BAWAG (-2,41 Prozent auf 169,90 EUR), voestalpine (-2,33 Prozent auf 43,66 EUR) und DO (-1,71 Prozent auf 201,00 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 129.011 Aktien gehandelt. Mit 45,172 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net