Börse Wien: ATX verliert

ATX-Performance im Fokus

Der ATX gibt sich derzeit schwächer.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,31 Prozent schwächer bei 5.834,02 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 167,798 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,079 Prozent höher bei 5.856,99 Punkten, nach 5.852,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 5.898,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.826,49 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2,06 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.194,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wurde der ATX auf 5.544,90 Punkte taxiert. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.04.2025, den Wert von 3.922,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,01 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.972,19 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,36 Prozent auf 92,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,09 Prozent auf 36,65 EUR), Verbund (+ 2,85 Prozent auf 64,90 EUR), Österreichische Post (+ 1,87 Prozent auf 35,40 EUR) und Lenzing (+ 1,04 Prozent auf 24,30 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Raiffeisen (-2,30 Prozent auf 43,38 EUR), Erste Group Bank (-1,76 Prozent auf 100,50 EUR), UNIQA Insurance (-1,25 Prozent auf 15,84 EUR), BAWAG (-1,23 Prozent auf 152,80 EUR) und Vienna Insurance (-1,08 Prozent auf 64,40 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 98.566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 40,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,62 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net