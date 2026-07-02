Börse Wien: ATX zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Marktbericht

Der ATX bleibt auch am Freitag in der Gewinnzone.

Am Freitag bewegt sich der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,75 Prozent stärker bei 6.545,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 177,382 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent stärker bei 6.497,31 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.497,14 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.496,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.546,29 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,15 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6.096,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5.457,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.431,89 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22,31 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,43 Prozent auf 194,20 EUR), voestalpine (+ 2,21 Prozent auf 42,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,75 Prozent auf 29,15 EUR), Andritz (+ 1,48 Prozent auf 75,40 EUR) und Verbund (+ 1,35 Prozent auf 56,15 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,00 EUR), BAWAG (-0,22 Prozent auf 179,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,15 Prozent auf 66,10 EUR), DO (+ 0,22 Prozent auf 224,50 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,25 Prozent auf 119,00 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 18.039 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 44,900 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6,92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net