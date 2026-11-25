ATX aktuell

Heutiger Marktbericht zum ATX.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 0,47 Prozent leichter bei 6.192,60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 185,423 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,013 Prozent auf 6.222,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6.221,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.222,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.187,03 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 0,203 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6.270,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der ATX-Kurs bei 6.672,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der ATX bei 4.948,14 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 15,71 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 2,60 Prozent auf 15,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,57 Prozent auf 71,00 EUR), voestalpine (+ 1,00 Prozent auf 32,32 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,00 EUR) und DO (+ 0,44 Prozent auf 228,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-2,38 Prozent auf 94,30 EUR), OMV (-1,47 Prozent auf 67,10 EUR), Raiffeisen (-0,95 Prozent auf 57,50 EUR), UNIQA Insurance (-0,83 Prozent auf 19,14 EUR) und Lenzing (-0,73 Prozent auf 9,57 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 52.115 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,235 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net