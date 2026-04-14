Börse Wien: Das macht der ATX aktuell

Wiener Börse-Handel im Blick

Für den ATX geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,50 Prozent stärker bei 5.895,44 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 169,941 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,010 Prozent stärker bei 5.866,92 Punkten in den Handel, nach 5.866,33 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5.864,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5.918,02 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Wert von 5.194,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.410,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3.916,09 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,16 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.972,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,04 Prozent auf 92,60 EUR), Wienerberger (+ 1,42 Prozent auf 25,80 EUR), PORR (+ 1,00 Prozent auf 40,50 EUR), voestalpine (+ 0,98 Prozent auf 43,16 EUR) und CA Immobilien (+ 0,95 Prozent auf 26,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-1,42 Prozent auf 180,40 EUR), Palfinger (-0,94 Prozent auf 37,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,49 Prozent auf 16,22 EUR), Vienna Insurance (-0,45 Prozent auf 66,10 EUR) und Erste Group Bank (-0,19 Prozent auf 104,80 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 114.295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 42,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net