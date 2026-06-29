Börse Wien in Grün: ATX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Index im Fokus

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Am Donnerstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,73 Prozent fester bei 6.497,14 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 179,623 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,045 Prozent höher bei 6.389,66 Punkten, nach 6.386,81 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.366,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.527,25 Einheiten.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1,39 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, den Wert von 6.140,00 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 5.457,38 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 4.405,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,40 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell OMV (+ 3,46 Prozent auf 56,75 EUR), CA Immobilien (+ 3,44 Prozent auf 24,05 EUR), Erste Group Bank (+ 2,68 Prozent auf 118,70 EUR), Vienna Insurance (+ 2,64 Prozent auf 66,00 EUR) und voestalpine (+ 2,57 Prozent auf 41,58 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-2,67 Prozent auf 189,60 EUR), PORR (-2,35 Prozent auf 43,60 EUR), Palfinger (+ 0,16 Prozent auf 31,50 EUR), DO (+ 0,45 Prozent auf 224,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,70 Prozent auf 28,65 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 428.418 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,482 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,68 erwartet. Mit 8,25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net