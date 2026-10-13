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ATX-Kursverlauf

Börse Wien in Grün: ATX liegt am Nachmittag im Plus

Börse Wien in Grün: ATX liegt am Nachmittag im Plus

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
82.10 EUR 0.40 EUR 0.49 %
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AT & S (AT&S)
204.00 EUR -15.00 EUR -6.85 %
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BAWAG
171.20 EUR 3.80 EUR 2.27 %
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DO & CO
192.60 EUR -0.40 EUR -0.21 %
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Erste Group Bank AG
109.90 EUR -0.90 EUR -0.81 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.50 EUR 0.45 EUR 1.55 %
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Lenzing AG
10.40 EUR -0.98 EUR -8.61 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
65.80 EUR 0.80 EUR 1.23 %
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OMV AG
72.55 EUR 0.20 EUR 0.28 %
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Österreichische Post AG
30.75 EUR -0.10 EUR -0.32 %
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Vienna Insurance
65.10 EUR 0.40 EUR 0.62 %
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voestalpine AG
44.14 EUR 0.10 EUR 0.23 %
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Indizes
ATX
6,625.83 EUR 16.07 EUR 0.24 %
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Um 15:40 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,49 Prozent auf 6.641,82 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185,670 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,155 Prozent auf 6.599,50 Punkte an der Kurstafel, nach 6.609,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.660,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.593,00 Punkten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.885,23 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 6.464,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4.729,38 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 24,11 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 2,10 Prozent auf 112,00 EUR), BAWAG (+ 1,96 Prozent auf 171,30 EUR), EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR), Vienna Insurance (+ 1,23 Prozent auf 66,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,92 Prozent auf 66,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-9,68 Prozent auf 10,26 EUR), AT S (AT&S) (-4,42 Prozent auf 205,50 EUR), voestalpine (-0,86 Prozent auf 44,00 EUR), Andritz (-0,61 Prozent auf 81,80 EUR) und DO (-0,31 Prozent auf 194,60 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 382.311 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 42,186 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,14 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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