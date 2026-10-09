Börse Wien in Grün: ATX Prime am Freitagmittag mit Zuschlägen
Wenig Veränderung ist am Freitag in Wien zu beobachten.
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Am Freitag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 3.223,05 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.219,02 Punkte an der Kurstafel, nach 3.219,02 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.246,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.219,02 Zählern.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 2,19 Prozent nach. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 3.368,58 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 3.175,74 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 2.364,52 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 21,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 5,76 Prozent auf 44,80 EUR), Wolford (+ 3,74 Prozent auf 2,22 EUR), FACC (+ 3,17 Prozent auf 14,34 EUR), Wienerberger (+ 2,74 Prozent auf 15,77 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,00 Prozent auf 4,08 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Warimpex (-7,07 Prozent auf 0,46 EUR), OMV (-3,44 Prozent auf 71,55 EUR), PORR (-2,88 Prozent auf 30,35 EUR), AT S (AT&S) (-2,71 Prozent auf 215,50 EUR) und Rosenbauer (-1,29 Prozent auf 61,20 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 226.266 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,963 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6,39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.net
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