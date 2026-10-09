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Marktbericht

Börse Wien in Grün: ATX Prime am Freitagmittag mit Zuschlägen

Börse Wien in Grün: ATX Prime am Freitagmittag mit Zuschlägen

Wenig Veränderung ist am Freitag in Wien zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
219.00 EUR 6.00 EUR 2.82 %
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Erste Group Bank AG
110.60 EUR 2.30 EUR 2.12 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.00 EUR 0.45 EUR 1.58 %
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FACC AG
13.82 EUR -0.04 EUR -0.29 %
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Lenzing AG
10.44 EUR -0.72 EUR -6.45 %
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OMV AG
71.70 EUR -2.95 EUR -3.95 %
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PORR AG
30.55 EUR -0.85 EUR -2.71 %
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Rosenbauer
61.00 EUR -1.20 EUR -1.93 %
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voestalpine AG
42.84 EUR 1.04 EUR 2.49 %
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Warimpex
0.46 EUR -0.04 EUR -7.07 %
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Wienerberger AG
15.67 EUR 0.43 EUR 2.82 %
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Wolford AG
1.94 EUR -0.02 EUR -1.02 %
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ZUMTOBEL AG
4.02 EUR -0.04 EUR -0.99 %
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Indizes
ATX Prime
3,226.45 EUR 7.43 EUR 0.23 %
News | Analysen

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 3.223,05 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.219,02 Punkte an der Kurstafel, nach 3.219,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.246,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.219,02 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 2,19 Prozent nach. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 3.368,58 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 3.175,74 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 2.364,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 21,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 5,76 Prozent auf 44,80 EUR), Wolford (+ 3,74 Prozent auf 2,22 EUR), FACC (+ 3,17 Prozent auf 14,34 EUR), Wienerberger (+ 2,74 Prozent auf 15,77 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,00 Prozent auf 4,08 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Warimpex (-7,07 Prozent auf 0,46 EUR), OMV (-3,44 Prozent auf 71,55 EUR), PORR (-2,88 Prozent auf 30,35 EUR), AT S (AT&S) (-2,71 Prozent auf 215,50 EUR) und Rosenbauer (-1,29 Prozent auf 61,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 226.266 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,963 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 6,39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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