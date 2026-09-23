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ATX Prime-Marktbericht

Börse Wien in Grün: ATX Prime am Mittag stärker

Börse Wien in Grün: ATX Prime am Mittag stärker

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
26.90 EUR -0.10 EUR -0.37 %
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AT & S (AT&S)
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Indizes
ATX Prime
3,396.91 EUR 8.77 EUR 0.26 %
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Am Mittwoch springt der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,34 Prozent auf 3.399,79 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 3.388,51 Zählern und damit 0,011 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3.388,14 Punkte).

Der Höchststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3.434,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.388,51 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 2,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3.261,96 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 3.218,32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der ATX Prime bei 2.319,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 27,90 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3.434,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 3,00 Prozent auf 65,20 EUR), Frequentis (+ 1,78 Prozent auf 68,50 EUR), Erste Group Bank (+ 1,41 Prozent auf 122,50 EUR), FACC (+ 1,18 Prozent auf 15,46 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,97 Prozent auf 208,50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen PORR (-6,12 Prozent auf 33,00 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Wienerberger (-1,71 Prozent auf 17,80 EUR), Telekom Austria (-1,40 Prozent auf 9,18 EUR) und STRABAG SE (-1,30 Prozent auf 106,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die PORR-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 186.225 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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