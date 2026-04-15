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ATX Prime-Entwicklung

Börse Wien in Grün: ATX Prime beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

17.04.26 09:28 Uhr
Börse Wien in Grün: ATX Prime beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone | finanzen.net

Wie bereits am Vortag richtet sich der ATX Prime auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
78,90 EUR 3,70 EUR 4,92%
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CA Immobilien
26,55 EUR 0,10 EUR 0,38%
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DO & CO
176,40 EUR -3,80 EUR -2,11%
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Erste Group Bank AG
104,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
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FACC AG
13,74 EUR 0,04 EUR 0,29%
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Kapsch TrafficCom AG
5,42 EUR -0,10 EUR -1,81%
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Marinomed Biotech AG
12,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
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OMV AG
58,80 EUR -0,20 EUR -0,34%
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Palfinger AG
36,30 EUR 0,40 EUR 1,11%
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Polytec
3,73 EUR -0,04 EUR -1,06%
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UBM Development AG
17,50 EUR -0,15 EUR -0,85%
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Warimpex
0,42 EUR -0,01 EUR -2,53%
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Wolford AG
2,72 EUR 0,20 EUR 7,94%
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Indizes
ATX Prime
2.904,4 PKT 3,4 PKT 0,12%
Charts|News|Analysen

Um 09:11 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,11 Prozent auf 2.904,24 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2.900,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2.900,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2.900,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.909,85 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,22 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, stand der ATX Prime noch bei 2.655,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 2.716,26 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Stand von 1.974,73 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,26 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.929,43 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,95 Prozent auf 78,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,76 Prozent auf 13,80 EUR), FACC (+ 2,04 Prozent auf 13,98 EUR), UBM Development (+ 1,13 Prozent auf 17,90 EUR) und Palfinger (+ 1,10 Prozent auf 36,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-6,67 Prozent auf 2,80 EUR), Polytec (-2,37 Prozent auf 3,71 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,45 Prozent auf 5,42 EUR), DO (-1,24 Prozent auf 175,40 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 26,10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 58.351 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,288 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die Warimpex-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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