Index im Blick

Am ersten Tag der Woche geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,87 Prozent auf 3.071,73 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent fester bei 3.045,62 Punkten in den Montagshandel, nach 3.045,17 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.042,03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.078,62 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.081,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der ATX Prime bei 3.261,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.384,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 15,56 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. 2.489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell PORR (+ 4,47 Prozent auf 35,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,21 Prozent auf 101,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,25 Prozent auf 19,04 EUR), CA Immobilien (+ 1,72 Prozent auf 20,75 EUR) und UBM Development (+ 1,43 Prozent auf 14,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-7,27 Prozent auf 2,04 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,74 Prozent auf 3,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,74 Prozent auf 67,60 EUR), Rosenbauer (-1,14 Prozent auf 52,00 EUR) und EVN (-0,66 Prozent auf 30,15 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 34.670 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net