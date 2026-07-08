Börse Wien in Grün: ATX Prime schließt mit Gewinnen

ATX Prime-Performance im Fokus

14.07.26 17:57 Uhr

So performte der ATX Prime zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss sprang der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,60 Prozent auf 3.198,48 Punkte an. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,015 Prozent auf 3.178,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3.179,31 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.149,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.207,28 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3.085,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2.918,64 Punkte. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 2.250,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,33 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3.243,92 Punkte. Bei 2.489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 4,66 Prozent auf 57,25 EUR), Semperit (+ 4,17 Prozent auf 15,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,60 Prozent auf 5,18 EUR), Frequentis (+ 3,17 Prozent auf 61,90 EUR) und Addiko Bank (+ 3,05 Prozent auf 27,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Marinomed Biotech (-2,79 Prozent auf 8,70 EUR), ZUMTOBEL (-2,63 Prozent auf 3,70 EUR), FACC (-2,05 Prozent auf 17,16 EUR), STRABAG SE (-1,88 Prozent auf 83,50 EUR) und Polytec (-1,47 Prozent auf 4,69 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 392.242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 45,677 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Die OMV-Aktie weist mit 7,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net