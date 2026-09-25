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ATX Prime-Performance

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Mit dem ATX Prime ging es am Abend aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
25.00 EUR 0.10 EUR 0.40 %
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AT & S (AT&S)
202.00 EUR 6.80 EUR 3.48 %
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Erste Group Bank AG
123.30 EUR 0.80 EUR 0.65 %
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FACC AG
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Frequentis
65.60 EUR 0.20 EUR 0.31 %
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Marinomed Biotech AG
3.76 EUR 0.02 EUR 0.53 %
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OMV AG
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Polytec
5.50 EUR 0.46 EUR 9.13 %
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Raiffeisen
65.15 EUR 2.00 EUR 3.17 %
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Schoeller-Bleckmann
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ZUMTOBEL AG
4.11 EUR 0.08 EUR 1.99 %
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Indizes
ATX Prime
3,401.04 EUR 28.36 EUR 0.84 %
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Zum Handelsschluss verbuchte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,84 Prozent auf 3.401,04 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 3.372,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3.372,68 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.424,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.372,71 Einheiten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 2,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3.282,20 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 3.193,12 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Wert von 2.310,18 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 27,95 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.434,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,36 Prozent auf 203,50 EUR), Polytec (+ 3,03 Prozent auf 5,44 EUR), Raiffeisen (+ 2,62 Prozent auf 64,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,44 Prozent auf 4,20 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,24 Prozent auf 123,10 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen OMV (-2,32 Prozent auf 71,60 EUR), Addiko Bank (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR), FACC (-1,66 Prozent auf 15,44 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,00 Prozent auf 29,70 EUR) und Frequentis (-0,75 Prozent auf 65,90 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 309.423 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,42 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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