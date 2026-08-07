DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.034 +0,5%Top 10 Crypto 8,02 -2,8%Nas 26.682 -0,5%Bitcoin 54.521 -0,7%Euro 1,1567 +0,3%Öl 88,3 +1,4%Gold 4.382 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Börse Wien in Grün: ATX schlussendlich im Plus

Börse Wien in Grün: ATX schlussendlich im Plus

Wenig verändert zeigte sich der ATX heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
174.80 EUR 7.80 EUR 4.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
123.30 EUR -0.70 EUR -0.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
23.00 EUR -0.45 EUR -1.92 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
65.80 EUR 1.15 EUR 1.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
30.80 EUR -0.20 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
30.55 EUR -0.35 EUR -1.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
62.85 EUR 0.40 EUR 0.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
29.00 EUR -0.25 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
85.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
18.16 EUR -0.02 EUR -0.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
45.78 EUR 0.02 EUR 0.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
20.72 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6,733.16 EUR 4.98 EUR 0.07 %
News | Analysen

Schlussendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 6.733,16 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187,079 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent fester bei 6.728,38 Punkten in den Handel, nach 6.728,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.691,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.750,46 Zählern.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,20 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der ATX mit 6.505,39 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bewegte sich der ATX bei 5.921,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der ATX mit 4.771,50 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 25,81 Prozent nach oben. Bei 6.780,42 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,22 Prozent auf 173,20 EUR), Wienerberger (+ 1,17 Prozent auf 20,74 EUR), Raiffeisen (+ 1,04 Prozent auf 62,90 EUR), OMV (+ 0,54 Prozent auf 65,75 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,33 Prozent auf 18,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-3,20 Prozent auf 45,32 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,85 Prozent auf 29,00 EUR), STRABAG SE (-0,71 Prozent auf 84,40 EUR), Palfinger (-0,49 Prozent auf 30,55 EUR) und Lenzing (-0,43 Prozent auf 23,00 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 203.113 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,352 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die OMV-Aktie hat mit 7,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.