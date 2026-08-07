Börse Wien in Grün: ATX schlussendlich im Plus
Wenig verändert zeigte sich der ATX heute.
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Schlussendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 6.733,16 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187,079 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent fester bei 6.728,38 Punkten in den Handel, nach 6.728,18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.691,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.750,46 Zählern.
ATX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,20 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der ATX mit 6.505,39 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bewegte sich der ATX bei 5.921,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der ATX mit 4.771,50 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 25,81 Prozent nach oben. Bei 6.780,42 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,22 Prozent auf 173,20 EUR), Wienerberger (+ 1,17 Prozent auf 20,74 EUR), Raiffeisen (+ 1,04 Prozent auf 62,90 EUR), OMV (+ 0,54 Prozent auf 65,75 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,33 Prozent auf 18,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-3,20 Prozent auf 45,32 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,85 Prozent auf 29,00 EUR), STRABAG SE (-0,71 Prozent auf 84,40 EUR), Palfinger (-0,49 Prozent auf 30,55 EUR) und Lenzing (-0,43 Prozent auf 23,00 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 203.113 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,352 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Die OMV-Aktie hat mit 7,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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