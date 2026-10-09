Börse Wien in Grün: ATX zum Start stärker

Kursverlauf

09.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der ATX heute.

Am Freitag gewinnt der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,50 Prozent auf 6.593,66 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,173 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 6.560,57 Punkte an der Kurstafel, nach 6.560,57 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.560,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.619,62 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,85 Prozent abwärts. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 6.859,91 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 6.456,83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, notierte der ATX bei 4.731,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 23,21 Prozent nach oben. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 4,44 Prozent auf 44,24 EUR), Wienerberger (+ 1,82 Prozent auf 15,63 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68) Prozent auf 66,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,38 Prozent auf 110,20 EUR) und CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen OMV (-2,02 Prozent auf 72,60 EUR), AT S (AT&S) (-1,58 Prozent auf 218,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,12 Prozent auf 16,74 EUR), DO (+ 0,31 Prozent auf 193,60 EUR) und Raiffeisen (+ 0,45 Prozent auf 56,10 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42.950 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,963 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net