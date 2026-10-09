DAX 25.093 +1,2%ESt50 6.184 +0,9%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,11 +2,1%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 74.112 +1,7%Euro 1,1197 -0,2%Öl 103,4 -0,9%Gold 4.178 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursverlauf

Börse Wien in Grün: ATX zum Start stärker

Börse Wien in Grün: ATX zum Start stärker

So bewegt sich der ATX heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
219.00 EUR 6.00 EUR 2.82 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.15 EUR 0.15 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen
DO & CO
191.40 EUR -0.40 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
110.60 EUR 2.30 EUR 2.12 %
Charts | News | Analysen
Mayr-Melnhof Karton AG
65.60 EUR -0.10 EUR -0.15 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
71.70 EUR -2.95 EUR -3.95 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
30.95 EUR 0.40 EUR 1.31 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
55.85 EUR -0.05 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen
UNIQA Insurance AG
16.92 EUR 0.16 EUR 0.95 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
42.84 EUR 1.04 EUR 2.49 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
15.67 EUR 0.43 EUR 2.82 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,579.44 EUR 18.87 EUR 0.29 %
News | Analysen

Am Freitag gewinnt der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,50 Prozent auf 6.593,66 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,173 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 6.560,57 Punkte an der Kurstafel, nach 6.560,57 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.560,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.619,62 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,85 Prozent abwärts. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 6.859,91 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 6.456,83 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, notierte der ATX bei 4.731,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 23,21 Prozent nach oben. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 4,44 Prozent auf 44,24 EUR), Wienerberger (+ 1,82 Prozent auf 15,63 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68) Prozent auf 66,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,38 Prozent auf 110,20 EUR) und CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen OMV (-2,02 Prozent auf 72,60 EUR), AT S (AT&S) (-1,58 Prozent auf 218,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,12 Prozent auf 16,74 EUR), DO (+ 0,31 Prozent auf 193,60 EUR) und Raiffeisen (+ 0,45 Prozent auf 56,10 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42.950 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,963 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.