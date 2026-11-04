DAX 26.479 +2,4%ESt50 6.272 +2,1%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,54 +0,8%Nas 25.860 +1,9%Bitcoin 71.841 +3,7%Euro 1,1216 +0,2%Öl 94,6 -8,7%Gold 4.063 +3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
ATX-Performance im Fokus

Börse Wien in Grün: Schlussendlich Gewinne im ATX

Börse Wien in Grün: Schlussendlich Gewinne im ATX

So performte der ATX schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
130.00 EUR -8.60 EUR -6.20 %
Charts | News | Analysen
BAWAG
164.70 EUR 6.90 EUR 4.37 %
Charts | News | Analysen
DO & CO
203.50 EUR -4.00 EUR -1.93 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
108.40 EUR 1.10 EUR 1.03 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
11.70 EUR 0.50 EUR 4.46 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
72.10 EUR -1.70 EUR -2.30 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
31.75 EUR -0.05 EUR -0.16 %
Charts | News | Analysen
Palfinger AG
27.15 EUR -0.05 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen
Raiffeisen
56.00 EUR 0.10 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen
STRABAG SE
104.00 EUR 1.60 EUR 1.56 %
Charts | News | Analysen
Verbund AG
69.35 EUR -0.65 EUR -0.93 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
17.43 EUR 0.44 EUR 2.59 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,518.52 EUR 122.39 EUR 1.91 %
News | Analysen

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,91 Prozent fester bei 6.518,52 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 186,074 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,013 Prozent stärker bei 6.396,94 Punkten, nach 6.396,13 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6.633,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.396,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6.718,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der ATX mit 6.657,01 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der ATX mit 4.794,36 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 21,80 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten registriert.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 5,83 Prozent auf 59,90 EUR), BAWAG (+ 4,31 Prozent auf 164,50 EUR), Lenzing (+ 3,99 Prozent auf 11,48 EUR), DO (+ 3,63 Prozent auf 214,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 3,45 Prozent auf 110,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-5,36 Prozent auf 130,60 EUR), OMV (-0,69 Prozent auf 72,40 EUR), Verbund (-0,14 Prozent auf 69,40 EUR), Palfinger (+ 0,18 Prozent auf 27,35 EUR) und STRABAG SE (+ 0,39 Prozent auf 102,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 773.168 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,302 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.