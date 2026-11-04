Börse Wien in Grün: Schlussendlich Gewinne im ATX

ATX-Performance im Fokus

04.11.26 17:57 Uhr

So performte der ATX schlussendlich.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 1,91 Prozent fester bei 6.518,52 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 186,074 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,013 Prozent stärker bei 6.396,94 Punkten, nach 6.396,13 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6.633,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.396,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6.718,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der ATX mit 6.657,01 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der ATX mit 4.794,36 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 21,80 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten registriert.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 5,83 Prozent auf 59,90 EUR), BAWAG (+ 4,31 Prozent auf 164,50 EUR), Lenzing (+ 3,99 Prozent auf 11,48 EUR), DO (+ 3,63 Prozent auf 214,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 3,45 Prozent auf 110,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-5,36 Prozent auf 130,60 EUR), OMV (-0,69 Prozent auf 72,40 EUR), Verbund (-0,14 Prozent auf 69,40 EUR), Palfinger (+ 0,18 Prozent auf 27,35 EUR) und STRABAG SE (+ 0,39 Prozent auf 102,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 773.168 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,302 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net