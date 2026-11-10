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Index-Performance im Fokus

Börse Wien in Grün: So entwickelt sich der ATX aktuell

Börse Wien in Grün: So entwickelt sich der ATX aktuell

Der ATX verbucht am Dienstag Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
112.60 EUR -1.80 EUR -1.57 %
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BAWAG
172.60 EUR 3.20 EUR 1.89 %
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CA Immobilien
21.30 EUR 0.25 EUR 1.19 %
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DO & CO
224.00 EUR -2.00 EUR -0.88 %
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Erste Group Bank AG
116.20 EUR 0.10 EUR 0.09 %
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Lenzing AG
11.80 EUR -0.18 EUR -1.50 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
80.60 EUR 14.00 EUR 21.02 %
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OMV AG
70.15 EUR -0.95 EUR -1.34 %
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Österreichische Post AG
32.00 EUR 0.15 EUR 0.47 %
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Raiffeisen
63.00 EUR 1.50 EUR 2.44 %
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Wienerberger AG
17.99 EUR 0.19 EUR 1.07 %
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Indizes
ATX
6,682.65 EUR 120.19 EUR 1.83 %
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Am Dienstag steigt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 1,80 Prozent auf 6.680,43 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 187,366 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 6.562,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6.562,46 Punkten am Vortag.

Bei 6.562,75 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6.695,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.543,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der ATX mit 6.653,15 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.836,42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 24,83 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 12,54 Prozent auf 75,40 EUR), Erste Group Bank (+ 3,58 Prozent auf 118,70 EUR), BAWAG (+ 2,80 Prozent auf 172,50 EUR), Raiffeisen (+ 2,62 Prozent auf 62,70 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,15 Prozent auf 113,80 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-2,39 Prozent auf 11,42 EUR), OMV (-1,19 Prozent auf 70,45 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,05 EUR), DO (+ 0,00 Prozent auf 226,00 EUR) und CA Immobilien (+ 0,47 Prozent auf 21,35 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93.938 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 6,99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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