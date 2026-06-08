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ATX-Marktbericht

Börse Wien in Grün: Zum Start Pluszeichen im ATX

09.06.26 09:27 Uhr
Börse Wien in Grün: Zum Start Pluszeichen im ATX | finanzen.net

Der ATX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

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AT & S (AT&S)
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UNIQA Insurance AG
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Vienna Insurance
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Indizes
ATX
6.044,1 PKT 38,2 PKT 0,64%
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Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:09 Uhr um 0,81 Prozent auf 6.054,30 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 171,544 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,014 Prozent leichter bei 6.005,02 Punkten, nach 6.005,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 5.995,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.055,12 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5.883,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, erreichte der ATX einen Wert von 5.308,39 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 09.06.2025, einen Wert von 4.435,93 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,13 Prozent. Bei 6.167,48 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 6,34 Prozent auf 147,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,59 Prozent auf 102,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,50 Prozent auf 17,60 EUR), Palfinger (+ 0,90 Prozent auf 33,70 EUR) und STRABAG SE (+ 0,77 Prozent auf 91,70 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-2,01 Prozent auf 21,90 EUR), CA Immobilien (-0,45 Prozent auf 22,15 EUR), Verbund (-0,34 Prozent auf 58,85 EUR), DO (-0,22 Prozent auf 179,60 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 59,40 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 31.883 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,850 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,22 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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