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Marktbericht

Börse Wien in Rot: ATX beendet den Handel im Minus

Börse Wien in Rot: ATX beendet den Handel im Minus

Der ATX schloss den Freitagshandel im Minus ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
133.40 EUR -15.60 EUR -10.47 %
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BAWAG
158.10 EUR -4.90 EUR -3.01 %
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CA Immobilien
20.80 EUR 0.10 EUR 0.48 %
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DO & CO
205.00 EUR 7.20 EUR 3.64 %
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Erste Group Bank AG
108.40 EUR 0.90 EUR 0.84 %
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Lenzing AG
10.74 EUR -0.04 EUR -0.37 %
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OMV AG
75.85 EUR 2.40 EUR 3.27 %
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Österreichische Post AG
31.30 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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Raiffeisen
56.50 EUR -0.70 EUR -1.22 %
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voestalpine AG
40.70 EUR -0.94 EUR -2.26 %
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Indizes
ATX
6,420.03 EUR -55.43 EUR -0.86 %
News | Analysen

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,86 Prozent auf 6.420,03 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 185,599 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6.475,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6.475,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.491,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.409,97 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 2,38 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6.856,00 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Stand von 6.454,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.747,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 19,96 Prozent zu. Bei 7.043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Punkten.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 3,04 Prozent auf 76,15 EUR), DO (+ 0,97 Prozent auf 208,50 EUR), Erste Group Bank (+ 0,93 Prozent auf 108,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,40 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 20,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-13,29 Prozent auf 134,40 EUR), voestalpine (-2,69 Prozent auf 41,30 EUR), Lenzing (-2,53 Prozent auf 10,80 EUR), BAWAG (-2,22 Prozent auf 158,60 EUR) und Raiffeisen (-1,75 Prozent auf 56,10 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 616.720 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 41,720 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,41 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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