Börse Wien in Rot: ATX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Wiener Börse-Handel im Blick

01.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der ATX morgens.

Am Donnerstag tendiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,64 Prozent tiefer bei 6.812,19 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 196,271 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,085 Prozent auf 6.850,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.856,00 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6.850,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.791,76 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 1,91 Prozent zurück. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 6.758,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6.386,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der ATX mit 4.699,72 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 27,29 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4,99 Prozent auf 210,50 EUR), DO (+ 0,96 Prozent auf 189,20 EUR), Vienna Insurance (+ 0,76 Prozent auf 65,90 EUR), PORR (+ 0,31 Prozent auf 32,30 EUR) und Wienerberger (+ 0,06 Prozent auf 17,07 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-9,04 Prozent auf 18,92 EUR), OMV (-2,10 Prozent auf 69,90 EUR), Palfinger (-2,00 Prozent auf 26,90 EUR), STRABAG SE (-1,91 Prozent auf 102,60 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,56 Prozent auf 69,60 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 63.432 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 47,818 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net