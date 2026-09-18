Börse Wien in Rot: ATX fällt letztendlich zurück
Schlussendlich zogen sich die Anleger in Wien zurück.
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Zum Handelsschluss gab der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,97 Prozent auf 6.798,18 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 192,580 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,019 Prozent leichter bei 6.863,69 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.865,02 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.771,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.873,94 Punkten lag.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,32 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Wert von 6.642,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6.527,41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.635,87 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 27,03 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6.914,35 Punkten. 5.007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,14 Prozent auf 175,80 EUR), Raiffeisen (+ 0,98 Prozent auf 61,55 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,50 EUR), OMV (-0,14 Prozent auf 72,05 EUR) und STRABAG SE (-0,19 Prozent auf 107,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil EVN (-4,45 Prozent auf 27,90 EUR), Wienerberger (-3,29 Prozent auf 17,34 EUR), Erste Group Bank (-3,02 Prozent auf 118,80 EUR), Lenzing (-2,84 Prozent auf 20,50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,34 Prozent auf 29,20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.490.010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,915 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,77 zu Buche schlagen. Mit 6,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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