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Kursentwicklung

Börse Wien in Rot: ATX fällt letztendlich zurück

Börse Wien in Rot: ATX fällt letztendlich zurück

Der ATX verzeichnete am Montag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
79.90 EUR 0.30 EUR 0.38 %
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BAWAG
163.90 EUR -3.20 EUR -1.92 %
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CA Immobilien
21.55 EUR 0.35 EUR 1.65 %
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Erste Group Bank AG
109.80 EUR -0.60 EUR -0.54 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.55 EUR 0.25 EUR 0.85 %
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Lenzing AG
10.52 EUR -0.56 EUR -5.05 %
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OMV AG
74.35 EUR 0.40 EUR 0.54 %
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Österreichische Post AG
31.10 EUR 0.10 EUR 0.32 %
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STRABAG SE
99.70 EUR -2.50 EUR -2.45 %
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Wienerberger AG
16.06 EUR -0.14 EUR -0.86 %
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Indizes
ATX
6,506.54 EUR -50.78 EUR -0.77 %
News | Analysen

Am Montag tendierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,77 Prozent tiefer bei 6.506,54 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,261 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,006 Prozent auf 6.556,91 Punkte an der Kurstafel, nach 6.557,32 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6.557,44 Punkte, das Tagestief hingegen 6.455,78 Zähler.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der ATX auf 6.798,18 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6.364,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 4.578,37 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,58 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. 5.007,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit OMV (+ 0,88 Prozent auf 74,40 EUR), STRABAG SE (+ 0,39 Prozent auf 101,80 EUR), Wienerberger (+ 0,37) Prozent auf 16,10 EUR), Erste Group Bank (+ 0,18 Prozent auf 110,30 EUR) und Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil CA Immobilien (-3,23 Prozent auf 20,95 EUR), BAWAG (-2,79 Prozent auf 163,60 EUR), Lenzing (-2,23 Prozent auf 10,52 EUR), Andritz (-1,73 Prozent auf 79,70 EUR) und EVN (-1,69 Prozent auf 29,10 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 428.725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 42,768 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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