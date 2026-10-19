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Marktbericht

Börse Wien in Rot: ATX liegt zum Handelsstart im Minus

Börse Wien in Rot: ATX liegt zum Handelsstart im Minus

Der ATX verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
170.00 EUR 0.40 EUR 0.24 %
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BAWAG
166.60 EUR -0.50 EUR -0.30 %
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CA Immobilien
21.55 EUR 0.35 EUR 1.65 %
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Erste Group Bank AG
109.80 EUR -0.60 EUR -0.54 %
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Lenzing AG
10.76 EUR -0.32 EUR -2.89 %
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OMV AG
74.15 EUR 0.20 EUR 0.27 %
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Österreichische Post AG
31.10 EUR 0.10 EUR 0.32 %
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Palfinger AG
27.20 EUR 0.75 EUR 2.84 %
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Raiffeisen
56.80 EUR 1.45 EUR 2.62 %
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STRABAG SE
101.60 EUR -0.60 EUR -0.59 %
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UNIQA Insurance AG
17.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Verbund AG
66.95 EUR 0.75 EUR 1.13 %
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Indizes
ATX
6,494.88 EUR -62.44 EUR -0.95 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,87 Prozent leichter bei 6.500,32 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187,261 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,006 Prozent tiefer bei 6.556,91 Punkten, nach 6.557,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.485,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.557,44 Punkten verzeichnete.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 6.798,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der ATX bei 6.364,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.578,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 21,46 Prozent zu. Bei 7.043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Palfinger (+ 0,73 Prozent auf 27,45 EUR), CA Immobilien (+ 0,46 Prozent auf 21,75 EUR), OMV (+ 0,41 Prozent auf 74,05 EUR), Verbund (+ 0,22 Prozent auf 66,85 EUR) und Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 10,76 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen BAWAG (-2,32 Prozent auf 164,40 EUR), Raiffeisen (-1,66 Prozent auf 56,15 EUR), STRABAG SE (-1,48 Prozent auf 99,90 EUR), Erste Group Bank (-1,18 Prozent auf 108,80 EUR) und UNIQA Insurance (-1,17 Prozent auf 16,92 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19.354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 42,768 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,22 zu Buche schlagen. Mit 6,50 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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