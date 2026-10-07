Börse Wien in Rot: ATX mittags in Rot

ATX-Kursentwicklung

07.10.26 12:25 Uhr

Der ATX erleidet heute Verluste.

Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,82 Prozent auf 6.668,88 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 190,732 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 6.790,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6.792,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.662,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.793,71 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,726 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der ATX noch bei 6.905,36 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 6.488,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4.703,24 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,61 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 2,46 Prozent auf 72,95 EUR), CA Immobilien (-0,23 Prozent auf 21,85 EUR), Vienna Insurance (-0,31 Prozent auf 65,30 EUR), Verbund (-0,32 Prozent auf 63,25 EUR) und EVN (-0,35 Prozent auf 28,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Andritz (-4,02 Prozent auf 81,10 EUR), BAWAG (-3,45 Prozent auf 170,90 EUR), AT S (AT&S) (-3,32 Prozent auf 218,50 EUR), Erste Group Bank (-3,01 Prozent auf 112,80 EUR) und PORR (-2,61 Prozent auf 29,85 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 221.616 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,633 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net