Börse Wien in Rot: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Wiener Börse-Handel im Blick

01.09.26 17:57 Uhr

Wenig Veränderung war heute in Wien zu beobachten.

Letztendlich stand im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,20 Prozent auf 3.321,50 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor ging der ATX Prime 0,018 Prozent höher bei 3.328,85 Punkten in den Handel, nach 3.328,25 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3.304,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.343,89 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3.181,80 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Stand von 3.003,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.318,44 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,95 Prozent zu. Bei 3.363,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Rosenbauer (+ 2,19 Prozent auf 65,40 EUR), OMV (+ 2,04 Prozent auf 69,90 EUR), Wolford (+ 1,67 Prozent auf 2,44 EUR), Erste Group Bank (+ 1,24 Prozent auf 122,80 EUR) und Verbund (+ 1,10 Prozent auf 59,95 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen PORR (-3,76 Prozent auf 35,85 EUR), AT S (AT&S) (-3,66 Prozent auf 147,60 EUR), Frequentis (-3,29 Prozent auf 73,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,81 Prozent auf 4,50 EUR) und Marinomed Biotech (-2,27 Prozent auf 4,30 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 439.600 Aktien gehandelt. Mit 48,013 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net