Börse Wien in Rot: ATX Prime fällt zurück

ATX Prime aktuell

Das macht der ATX Prime am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,91 Prozent tiefer bei 3.157,00 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent fester bei 3.218,74 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3.218,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3.157,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.219,68 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 1,72 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der ATX Prime bei 2.958,18 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 24.03.2026, mit 2.617,71 Punkten bewertet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 24.06.2025, einen Stand von 2.189,42 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 18,77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell CA Immobilien (+ 1,53 Prozent auf 23,30 EUR), Flughafen Wien (+ 1,20 Prozent auf 50,60 EUR), Wolford (+ 0,83 Prozent auf 2,42 EUR), Polytec (+ 0,71 Prozent auf 4,28 EUR) und DO (+ 0,46 Prozent auf 218,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Warimpex (-6,25 Prozent auf 0,50 EUR), Frequentis (-5,68 Prozent auf 69,70 EUR), voestalpine (-3,99 Prozent auf 42,78 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,59 Prozent auf 29,55 EUR) und Vienna Insurance (-3,57 Prozent auf 64,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 127.778 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 45,249 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net