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ATX Prime im Fokus

Börse Wien in Rot: ATX Prime leichter

23.06.26 12:25 Uhr
Börse Wien in Rot: ATX Prime leichter | finanzen.net

Der ATX Prime gibt sich am Dienstagmittag schwächer.

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Indizes
ATX Prime
3.172,3 PKT -69,6 PKT -2,15%
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Um 12:09 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,80 Prozent auf 3.183,39 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 3.242,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3.241,86 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3.164,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.242,15 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2.958,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.613,25 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 23.06.2025, den Wert von 2.159,59 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 19,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 10,00 Prozent auf 2,64 EUR), Flughafen Wien (+ 1,41 Prozent auf 50,40 EUR), Semperit (+ 0,99 Prozent auf 15,35 EUR), PORR (+ 0,45 Prozent auf 44,90 EUR) und CPI Europe (+ 0,40 Prozent auf 15,24 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-8,79 Prozent auf 218,00 EUR), Lenzing (-5,17 Prozent auf 25,70 EUR), Rosenbauer (-4,75 Prozent auf 56,20 EUR), Polytec (-4,11 Prozent auf 4,20 EUR) und voestalpine (-3,11 Prozent auf 43,56 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 101.173 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,405 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,83 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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