Börse Wien in Rot: ATX Prime leichter
Der ATX Prime gibt sich am Dienstagmittag schwächer.
Werte in diesem Artikel
Um 12:09 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,80 Prozent auf 3.183,39 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 3.242,15 Punkte an der Kurstafel, nach 3.241,86 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3.164,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.242,15 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2.958,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.613,25 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 23.06.2025, den Wert von 2.159,59 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 19,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 10,00 Prozent auf 2,64 EUR), Flughafen Wien (+ 1,41 Prozent auf 50,40 EUR), Semperit (+ 0,99 Prozent auf 15,35 EUR), PORR (+ 0,45 Prozent auf 44,90 EUR) und CPI Europe (+ 0,40 Prozent auf 15,24 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-8,79 Prozent auf 218,00 EUR), Lenzing (-5,17 Prozent auf 25,70 EUR), Rosenbauer (-4,75 Prozent auf 56,20 EUR), Polytec (-4,11 Prozent auf 4,20 EUR) und voestalpine (-3,11 Prozent auf 43,56 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 101.173 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,405 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,83 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AT S (AT&S)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT S (AT&S)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AT S (AT&S) News
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
Analysen zu AT & S (AT&S)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.2012
|AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen
|Erste Bank AG
|23.03.2012
|AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen
|Der Aktionärsbrief
|27.01.2012
|AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen
|Erste Bank AG
|18.11.2011
|AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen
|Erste Bank AG
|18.11.2011
|AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy
|Erste Group Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.2012
|AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen
|Erste Bank AG
|23.03.2012
|AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen
|Der Aktionärsbrief
|27.01.2012
|AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen
|Erste Bank AG
|18.11.2011
|AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen
|Erste Bank AG
|18.11.2011
|AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy
|Erste Group Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2009
|AT&S halten
|Erste Bank AG
|30.01.2009
|AT&S halten
|Erste Bank AG
|03.11.2008
|AT&S halten
|Erste Bank AG
|22.10.2008
|AT&S neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2008
|AT&S hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2009
|AT&S verkaufen
|Erste Bank AG
|19.05.2009
|AT&S neues Kursziel
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.2008
|AT&S underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2008
|AT&S underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.2007
|AT&S strikt meiden
|Frankfurter Tagesdienst
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT & S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen