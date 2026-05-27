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Börse Wien in Rot: ATX Prime liegt am Mittwochmittag im Minus

10.06.26 12:25 Uhr
Börse Wien in Rot: ATX Prime liegt am Mittwochmittag im Minus | finanzen.net

Der ATX Prime verzeichnet derzeit Verluste.

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ATX Prime
2.942,0 PKT -24,6 PKT -0,83%
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Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,80 Prozent schwächer bei 2.942,86 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,009 Prozent auf 2.966,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2.966,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2.972,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.939,35 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2,05 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 2.910,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.710,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der ATX Prime mit 2.207,58 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,71 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3.047,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 1,49 Prozent auf 61,30 EUR), UBM Development (+ 1,46 Prozent auf 17,35 EUR), Österreichische Post (+ 1,11 Prozent auf 32,00 EUR), Polytec (+ 1,05 Prozent auf 4,79 EUR) und DO (+ 1,02 Prozent auf 178,40 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-7,19 Prozent auf 2,58 EUR), Marinomed Biotech (-3,85 Prozent auf 10,00 EUR), FACC (-3,30 Prozent auf 15,26 EUR), Warimpex (-3,15 Prozent auf 0,49 EUR) und Wienerberger (-2,78 Prozent auf 22,38 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 139.664 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 39,190 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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