Index-Performance im Fokus

Der ATX Prime zeigt sich aktuell leichter.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 1,89 Prozent leichter bei 3.070,81 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,061 Prozent tiefer bei 3.127,97 Punkten in den Handel, nach 3.129,89 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.039,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3.127,97 Einheiten.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 5,84 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 3.168,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3.230,51 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Stand von 2.397,09 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,52 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit UNIQA Insurance (+ 2,86 Prozent auf 18,72 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), UBM Development (+ 0,71 Prozent auf 14,10 EUR), Semperit (+ 0,65 Prozent auf 15,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,62 Prozent auf 3,27 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-9,65 Prozent auf 103,00 EUR), Warimpex (-5,24 Prozent auf 0,43 EUR), Lenzing (-4,11 Prozent auf 9,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,93 Prozent auf 70,80 EUR) und Andritz (-3,21 Prozent auf 78,40 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 211.896 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,312 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 7,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net