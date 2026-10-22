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Wiener Börse-Handel im Fokus

Börse Wien in Rot: ATX Prime mittags schwächer

Börse Wien in Rot: ATX Prime mittags schwächer

Der ATX Prime notiert am Mittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
156.00 EUR -18.60 EUR -10.65 %
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CA Immobilien
21.55 EUR 0.05 EUR 0.23 %
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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15.06 EUR -0.16 EUR -1.05 %
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DO & CO
197.40 EUR 0.40 EUR 0.20 %
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Erste Group Bank AG
107.50 EUR -3.30 EUR -2.98 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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FACC AG
13.42 EUR -0.62 EUR -4.42 %
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Lenzing AG
10.52 EUR -0.56 EUR -5.05 %
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OMV AG
74.35 EUR 0.20 EUR 0.27 %
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Österreichische Post AG
30.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Polytec
5.92 EUR 0.08 EUR 1.37 %
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Rosenbauer
61.60 EUR -0.40 EUR -0.65 %
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Wolford AG
1.84 EUR -0.05 EUR -2.65 %
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Indizes
ATX Prime
3,145.65 EUR -76.25 EUR -2.37 %
News | Analysen

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 2,43 Prozent tiefer bei 3.143,51 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,029 Prozent leichter bei 3.220,96 Punkten, nach 3.221,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.221,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.135,52 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,36 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Stand von 3.388,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.213,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.311,14 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 18,26 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Polytec (+ 1,67 Prozent auf 6,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR), CPI Europe (+ 0,92 Prozent auf 15,44 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 31,10 EUR) und Rosenbauer (+ 0,64 Prozent auf 62,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-10,67 Prozent auf 154,00 EUR), Wolford (-8,72 Prozent auf 1,99 EUR), FACC (-4,01 Prozent auf 13,40 EUR), Erste Group Bank (-3,85 Prozent auf 107,30 EUR) und DO (-3,13 Prozent auf 195,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 188.602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,225 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 6,39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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