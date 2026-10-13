Börse Wien in Rot: ATX Prime verbucht zum Start Abschläge

Index im Blick

13.10.26 09:27 Uhr

Das macht der ATX Prime aktuell.

Am Dienstag steht der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,17 Prozent im Minus bei 3.237,53 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,146 Prozent leichter bei 3.238,32 Punkten in den Handel, nach 3.243,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3.248,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.235,32 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.378,94 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 3.179,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der ATX Prime bei 2.360,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 21,80 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wienerberger (+ 1,96 Prozent auf 15,63 EUR), Lenzing (+ 1,23 Prozent auf 11,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,22 Prozent auf 66,30 EUR), FACC (+ 0,99 Prozent auf 14,22 EUR) und BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 169,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-5,58 Prozent auf 203,00 EUR), Warimpex (-3,03 Prozent auf 0,48 EUR), Frequentis (-1,64 Prozent auf 66,00 EUR), ZUMTOBEL (-0,74 Prozent auf 4,04 EUR) und AMAG (-0,71 Prozent auf 28,10 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 19.251 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,186 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net