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Kursverlauf

Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich leichter

Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich leichter

Der ATX Prime zeigt sich am Mittwochmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.20 EUR 1.10 EUR 1.32 %
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AT & S (AT&S)
222.00 EUR -6.00 EUR -2.63 %
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BAWAG
168.60 EUR -7.30 EUR -4.15 %
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Erste Group Bank AG
110.70 EUR -5.50 EUR -4.73 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.60 EUR -0.30 EUR -1.04 %
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OMV AG
72.85 EUR 1.65 EUR 2.32 %
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Polytec
6.14 EUR 0.18 EUR 3.02 %
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Rosenbauer
62.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Schoeller-Bleckmann
28.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Semperit AG Holding
19.50 EUR 0.30 EUR 1.56 %
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Wienerberger AG
15.43 EUR -0.73 EUR -4.52 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
ATX Prime
3,244.52 EUR -85.11 EUR -2.56 %
News | Analysen

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,71 Prozent schwächer bei 3.272,64 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,020 Prozent auf 3.328,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3.329,63 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3.270,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.330,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,685 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der ATX Prime noch bei 3.390,08 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 07.07.2026, mit 3.191,43 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2.350,94 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 23,12 Prozent aufwärts. Bei 3.448,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 5,76 Prozent auf 6,24 EUR), OMV (+ 2,46 Prozent auf 72,95 EUR), Rosenbauer (+ 1,28 Prozent auf 63,40 EUR), Semperit (+ 1,03 Prozent auf 19,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,17 Prozent auf 28,85 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), Andritz (-4,02 Prozent auf 81,10 EUR), BAWAG (-3,45 Prozent auf 170,90 EUR), AT S (AT&S) (-3,32 Prozent auf 218,50 EUR) und Erste Group Bank (-3,01 Prozent auf 112,80 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 221.616 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,633 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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