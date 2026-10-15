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Marktbericht

Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende leichter

Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende leichter

Der ATX Prime notierte heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
81.00 EUR -0.70 EUR -0.86 %
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AT & S (AT&S)
182.00 EUR -19.00 EUR -9.45 %
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DO & CO
190.60 EUR -2.20 EUR -1.14 %
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Erste Group Bank AG
110.90 EUR 0.40 EUR 0.36 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.55 EUR -0.30 EUR -1.01 %
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OMV AG
73.95 EUR -0.45 EUR -0.60 %
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Rosenbauer
60.60 EUR -1.20 EUR -1.94 %
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UBM Development AG
15.20 EUR -0.45 EUR -2.88 %
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UNIQA Insurance AG
16.86 EUR -0.08 EUR -0.47 %
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Verbund AG
65.65 EUR -1.15 EUR -1.72 %
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Vienna Insurance
66.10 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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Wienerberger AG
16.02 EUR 0.34 EUR 2.17 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
ATX Prime
3,195.97 EUR -54.30 EUR -1.67 %
News | Analysen

Schlussendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,67 Prozent leichter bei 3.195,97 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,031 Prozent leichter bei 3.249,26 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3.250,27 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.249,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3.181,88 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,548 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Wert von 3.311,48 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Stand von 3.183,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.331,68 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Vienna Insurance (+ 3,75 Prozent auf 69,20 EUR), UBM Development (+ 3,23 Prozent auf 16,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,89 Prozent auf 17,22 EUR), Wienerberger (+ 1,80 Prozent auf 15,85 EUR) und DO (+ 1,75 Prozent auf 198,20 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-11,94 Prozent auf 177,00 EUR), Wolford (-2,75 Prozent auf 2,12 EUR), Verbund (-2,64 Prozent auf 64,65 EUR), Andritz (-2,43 Prozent auf 80,20 EUR) und Rosenbauer (-2,26 Prozent auf 60,60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 624.507 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43,118 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,19 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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