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Marktbericht

Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels leichter

Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels leichter

Der ATX Prime setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
168.20 EUR -4.00 EUR -2.32 %
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CA Immobilien
21.15 EUR -0.40 EUR -1.86 %
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CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15.02 EUR -0.16 EUR -1.05 %
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Erste Group Bank AG
108.80 EUR -1.00 EUR -0.91 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.00 EUR -0.55 EUR -1.86 %
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OMV AG
74.45 EUR 0.25 EUR 0.34 %
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Polytec
5.78 EUR 0.02 EUR 0.35 %
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Rosenbauer
61.60 EUR 0.40 EUR 0.65 %
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Semperit AG Holding
19.45 EUR 0.15 EUR 0.78 %
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STRABAG SE
101.20 EUR -0.20 EUR -0.20 %
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Warimpex
0.46 EUR -0.02 EUR -4.80 %
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Wienerberger AG
15.90 EUR -0.16 EUR -1.00 %
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Wolford AG
1.88 EUR -0.06 EUR -3.09 %
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ZUMTOBEL AG
4.04 EUR -0.01 EUR -0.25 %
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Indizes
ATX Prime
3,155.69 EUR -39.24 EUR -1.23 %
News | Analysen

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,74 Prozent leichter bei 3.171,17 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent schwächer bei 3.194,86 Punkten in den Handel, nach 3.194,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3.171,17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.194,86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3.330,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.151,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der ATX Prime 2.305,83 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,30 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 1,30 Prozent auf 62,20 EUR), Semperit (+ 0,51 Prozent auf 19,70 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,49 Prozent auf 4,12 EUR), CA Immobilien (+ 0,48 Prozent auf 21,05 EUR) und CPI Europe (+ 0,27 Prozent auf 15,08 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,80 Prozent auf 0,46 EUR), AT S (AT&S) (-3,94 Prozent auf 165,60 EUR), Polytec (-2,34 Prozent auf 5,84 EUR) und STRABAG SE (-2,16 Prozent auf 99,60 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13.464 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,768 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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