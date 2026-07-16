Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Start in Rot

ATX Prime-Marktbericht

17.07.26 09:27 Uhr

Der ATX Prime fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,10 Prozent tiefer bei 3.145,48 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 3.180,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3.180,54 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.181,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3.139,39 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.230,33 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 17.04.2026, einen Stand von 2.947,17 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 2.254,22 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,33 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 1,43 Prozent auf 64,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,21 Prozent auf 50,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,64 Prozent auf 23,65 EUR), Verbund (+ 0,43 Prozent auf 58,80 EUR) und Telekom Austria (+ 0,40 Prozent auf 10,04 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-4,81 Prozent auf 166,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,79 Prozent auf 8,70 EUR), Polytec (-1,96 Prozent auf 4,50 EUR), Raiffeisen (-1,83 Prozent auf 53,70 EUR) und AMAG (-1,82 Prozent auf 27,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.281 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 44,628 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,33 zu Buche schlagen. Mit 7,40 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net