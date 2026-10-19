Börse Wien in Rot: ATX verbucht am Montagnachmittag Abschläge

ATX im Blick

19.10.26 15:58 Uhr

Der ATX fällt am Nachmittag.

Um 15:40 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,23 Prozent auf 6.476,61 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 187,261 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 6.556,91 Punkte an der Kurstafel, nach 6.557,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.557,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.474,52 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.798,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der ATX mit 6.364,91 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der ATX mit 4.578,37 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 21,02 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 0,68 Prozent auf 74,25 EUR), voestalpine (-0,27 Prozent auf 44,32 EUR), Vienna Insurance (-0,30 Prozent auf 67,50 EUR), Palfinger (-0,55 Prozent auf 27,10 EUR) und DO (-0,91 Prozent auf 195,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,21 Prozent auf 168,60 EUR), BAWAG (-2,67 Prozent auf 163,80 EUR), CA Immobilien (-2,31 Prozent auf 21,15 EUR), Andritz (-2,22 Prozent auf 79,30 EUR) und PORR (-2,10 Prozent auf 30,35 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 194.599 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,768 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net