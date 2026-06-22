Börse Wien in Rot: ATX verliert am Dienstagmittag

Marktbericht

Der ATX zeigt sich aktuell leichter.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,86 Prozent tiefer bei 6.472,40 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 180,784 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 6.595,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6.594,82 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.432,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.595,43 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bewegte sich der ATX bei 5.982,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wies der ATX 5.260,52 Punkte auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Stand von 4.306,63 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,94 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell PORR (+ 0,45 Prozent auf 44,90 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,30 EUR), DO (-0,23 Prozent auf 214,50 EUR), BAWAG (-0,46 Prozent auf 171,80 EUR) und OMV (-0,62 Prozent auf 55,95 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-8,79 Prozent auf 218,00 EUR), Lenzing (-5,17 Prozent auf 25,70 EUR), voestalpine (-3,11 Prozent auf 43,56 EUR), Wienerberger (-2,29 Prozent auf 23,08 EUR) und Andritz (-2,26 Prozent auf 77,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 101.173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45,405 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,13 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net