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ATX-Performance im Blick

Börse Wien in Rot: ATX zum Start des Donnerstagshandels im Minus

02.07.26 09:27 Uhr
Börse Wien in Rot: ATX zum Start des Donnerstagshandels im Minus | finanzen.net

ATX-Handel heute.

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ATX
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Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 0,12 Prozent tiefer bei 6.379,39 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 179,623 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,045 Prozent auf 6.389,66 Punkte an der Kurstafel, nach 6.386,81 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6.393,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.366,03 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 0,448 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6.140,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.457,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.405,74 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 19,20 Prozent zu Buche. Bei 6.599,69 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 2,37 Prozent auf 41,50 EUR), OMV (+ 1,28 Prozent auf 55,55 EUR), Vienna Insurance (+ 0,62 Prozent auf 64,70 EUR), Verbund (+ 0,55 Prozent auf 55,10 EUR) und Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 31,95 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-2,98 Prozent auf 189,00 EUR), DO (-1,57 Prozent auf 219,50 EUR), STRABAG SE (-1,15 Prozent auf 86,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,70 Prozent auf 28,25 EUR) und PORR (-0,56 Prozent auf 44,40 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 19.242 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,482 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 8,25 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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