Index im Fokus

Der ATX Prime erleidet derzeit Verluste.

Der ATX Prime verliert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr 0,73 Prozent auf 3.225,27 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 3.248,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3.248,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3.215,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.248,99 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der ATX Prime mit 3.219,68 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.299,02 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 2.396,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Punkte.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 4,60 Prozent auf 14,10 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,04 Prozent auf 4,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,03 Prozent auf 75,50 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR) und AMAG (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Kapsch TrafficCom (-13,04 Prozent auf 3,00 EUR), Wolford (-9,26 Prozent auf 1,96 EUR), Rosenbauer (-5,73 Prozent auf 52,60 EUR), Frequentis (-4,93 Prozent auf 65,60 EUR) und Semperit (-3,47 Prozent auf 15,30 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 123.141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,021 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net