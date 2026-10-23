Börse Wien in Rot: So performt der ATX Prime mittags

ATX Prime-Performance im Blick

23.10.26 12:26 Uhr

Der ATX Prime erleidet am fünften Tag der Woche Verluste.

Am Freitag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,73 Prozent leichter bei 3.057,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,012 Prozent auf 3.079,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3.079,68 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3.052,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 3.107,10 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 5,04 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.382,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.176,83 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 2.334,04 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,02 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3.448,52 Punkten. 2.489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Warimpex (+ 2,80 Prozent auf 0,48 EUR), Frequentis (+ 2,02 Prozent auf 65,50 EUR), OMV (+ 1,72 Prozent auf 73,80 EUR), Polytec (+ 1,63 Prozent auf 6,24 EUR) und CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,70 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-8,72 Prozent auf 1,99 EUR), Raiffeisen (-3,77 Prozent auf 53,65 EUR), Lenzing (-2,83 Prozent auf 10,30 EUR), Flughafen Wien (-2,16 Prozent auf 49,90 EUR) und Semperit (-1,60 Prozent auf 18,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 116.472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,351 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net