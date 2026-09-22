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Börse Wien Schluss: Stimmung bleibt erst einmal gut

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ATX
6,920.37 EUR 19.81 EUR 0.29 %
News | Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag zugelegt. Der Leitindex ATX schloss mit einem Plus von 0,29 Prozent auf 6.920,37 Punkte. Die europäischen Börsen lieferten ein ähnliches Bild.

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Rückenwind kam von einem Rückgang der Ölpreise, die unter die 100-Dollar-Marke fielen und guten Börsenvorgaben aus den USA und Asien. Die Ölpreise fallen wegen der wachsenden Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs. So stellt die iranische Führung im Konflikt mit den USA abermals Verhandlungen in Aussicht. Zudem berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormuz innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, sofern die amerikanische Blockade aufgehoben werde.

Im Euroraum wiederum hat sich die Stimmung der Verbraucher im September stärker als erwartet eingetrübt. Das Barometer für das Konsumklima sank gegenüber dem Vormonatswert um einen vollen Punkt auf minus 16,5 Punkte, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 16,0 Zähler gerechnet.

International zogen vor allem technologielastige Werte an. Das zog wiederum die Papiere des Halbleiterproduzenten AT&S (ATS (AT&S)) in die Höhe, die an der Spitze des ATX 10,4 Prozent zulegen konnten. AT&S baut zudem laut einer Unternehmensmitteilung die Zusammenarbeit mit dem Silicon-Valley-Unternehmen Marvell Technology weiter aus. Im Rahmen der Kooperation werden die Kapazitäten für moderne IC-Substrate erhöht.

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Am Ende des ATX-Segments standen VIG (Vienna Insurance) und Porr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bzw. 2,4 Prozent. Die weiteren Bauwerte gingen in unterschiedliche Richtungen. Wienerberger gewannen gute 3,7 Prozent, Strabag (STRABAG SE) fanden sich dagegen 1,3 Prozent tiefer.

Die schwergewichteten Bankentitel fanden heute ebenfalls keine gemeinsame Richtung. RBI gewannen 0,6 Prozent. Erste Group (Erste Group Bank) und BAWAG fielen heute um 0,9 Prozent bzw. 1,2 Prozent.

Voestalpine (voestalpine) gaben 0,8 Prozent ab./moe/mik/APA/mis

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