Kursverlauf

Der ATX Prime verzeichnet heute Kursgewinne.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 15:39 Uhr via Wiener Börse 2,64 Prozent höher bei 3.039,25 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent leichter bei 2.960,83 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.961,22 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.040,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.960,83 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,209 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.081,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3.323,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der ATX Prime noch bei 2.484,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,34 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,64 Prozent auf 97,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 9,30 Prozent auf 28,80 EUR), FACC (+ 7,99 Prozent auf 14,60 EUR), Semperit (+ 6,62 Prozent auf 14,50 EUR) und voestalpine (+ 6,10 Prozent auf 33,42 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), Addiko Bank (-8,98 Prozent auf 23,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,57 Prozent auf 3,14 EUR), ZUMTOBEL (-1,26 Prozent auf 3,92 EUR) und AMAG (-0,90 Prozent auf 32,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 166.215 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,380 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,18 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net