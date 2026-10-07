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Index im Fokus

Börse Wien: So entwickelt sich der ATX am Mittwochnachmittag

Börse Wien: So entwickelt sich der ATX am Mittwochnachmittag

Der ATX bricht am Nachmittag deutlich ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.20 EUR 1.10 EUR 1.32 %
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AT & S (AT&S)
222.00 EUR -6.00 EUR -2.63 %
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BAWAG
168.60 EUR -7.30 EUR -4.15 %
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DO & CO
192.80 EUR -3.20 EUR -1.63 %
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Erste Group Bank AG
110.70 EUR -5.50 EUR -4.73 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
67.20 EUR -0.40 EUR -0.59 %
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OMV AG
72.85 EUR 1.65 EUR 2.32 %
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Österreichische Post AG
30.55 EUR -0.20 EUR -0.65 %
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Raiffeisen
60.75 EUR 0.75 EUR 1.25 %
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Verbund AG
63.10 EUR -0.70 EUR -1.10 %
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Wienerberger AG
15.43 EUR -0.73 EUR -4.52 %
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Indizes
ATX
6,611.99 EUR -180.24 EUR -2.65 %
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Um 15:39 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 3,19 Prozent schwächer bei 6.575,59 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 190,732 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent schwächer bei 6.790,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.792,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.793,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.574,42 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 2,12 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 6.905,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der ATX noch bei 6.488,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der ATX bei 4.703,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 22,87 Prozent. Bei 7.043,27 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 2,25 Prozent auf 72,80 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 30,70 EUR), Verbund (-0,55 Prozent auf 63,10 EUR), DO (-1,12 Prozent auf 194,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,19 Prozent auf 66,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Andritz (-5,44 Prozent auf 79,90 EUR), Erste Group Bank (-5,42 Prozent auf 110,00 EUR), BAWAG (-4,97 Prozent auf 168,20 EUR), AT S (AT&S) (-4,65 Prozent auf 215,50 EUR) und Raiffeisen (-4,58 Prozent auf 57,35 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 337.488 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 44,633 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Mit 6,57 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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