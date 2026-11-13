Börse Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags

ATX Prime-Entwicklung

In Wien ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag verbucht der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,09 Prozent auf 3.274,35 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,039 Prozent schwächer bei 3.276,06 Punkten in den Handel, nach 3.277,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3.261,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.290,76 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3,65 Prozent nach oben. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 3.252,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.314,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.435,77 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,18 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 3,89 Prozent auf 77,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,61 Prozent auf 126,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,04 Prozent auf 4,00 EUR), Wienerberger (+ 1,34 Prozent auf 16,60 EUR) und Verbund (+ 1,02 Prozent auf 74,20 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-8,26 Prozent auf 2,00 EUR), Warimpex (-6,24 Prozent auf 0,44 EUR), Rosenbauer (-5,59 Prozent auf 57,40 EUR), UBM Development (-3,32 Prozent auf 14,55 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,96 Prozent auf 3,60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 400.149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,837 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net