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Kursverlauf

Börse Zürich: Anleger lassen SMI zum Start des Mittwochshandels steigen

Börse Zürich: Anleger lassen SMI zum Start des Mittwochshandels steigen

Der SMI knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.18 EUR -0.98 EUR -1.14 %
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Alcon AG
56.76 EUR 0.76 EUR 1.36 %
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Amrize
32.35 EUR 0.61 EUR 1.92 %
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Galderma
176.00 EUR -2.00 EUR -1.12 %
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Lonza AG (N)
616.60 EUR 8.60 EUR 1.41 %
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Partners Group AG
646.60 EUR -1.60 EUR -0.25 %
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Richemont
183.15 EUR -0.10 EUR -0.05 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
385.15 EUR -4.00 EUR -1.03 %
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Sandoz
76.38 EUR -0.18 EUR -0.24 %
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Swiss Re AG
155.20 EUR -2.80 EUR -1.77 %
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UBS
42.73 EUR -0.24 EUR -0.56 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
631.20 EUR -1.80 EUR -0.28 %
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Indizes
SMI
14,005.31 CHF 77.79 CHF 0.56 %
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Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 09:09 Uhr via SIX 0,23 Prozent stärker bei 13.959,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,588 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13.917,93 Zählern und damit 0,069 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13.927,52 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.917,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.962,71 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,811 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, betrug der SMI-Kurs 13.878,54 Punkte. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 14.241,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12.434,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,38 Prozent aufwärts. Bei 14.669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,90 Prozent auf 174,15 CHF), Lonza (+ 1,73 Prozent auf 576,20 CHF), Alcon (+ 1,34 Prozent auf 53,12 CHF), Amrize (+ 1,33 Prozent auf 30,48 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,70 Prozent auf 80,28 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Swiss Re (-1,66 Prozent auf 144,80 CHF), Galderma (-1,08 Prozent auf 165,55 CHF), Sandoz (-0,59 Prozent auf 71,22 CHF), UBS (-0,40 Prozent auf 39,93 CHF) und Zurich Insurance (-0,31 Prozent auf 587,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 153.208 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 307,024 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,40 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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