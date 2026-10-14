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Index im Blick

Börse Zürich: Das macht der SPI aktuell

Börse Zürich: Das macht der SPI aktuell

Mit dem SPI geht es heute aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 13.16 %
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Adval Tech AG
43.80 EUR -0.20 EUR -0.45 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,122.00 EUR 15.00 EUR 1.36 %
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Bossard AG
294.00 EUR 22.00 EUR 8.09 %
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Curatis AG
19.90 EUR -0.10 EUR -0.50 %
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EvoNext Holdings AG
2.60 EUR 0.04 EUR 1.56 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
11.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Idorsia AG
4.32 EUR -0.38 EUR -8.05 %
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MindMaze Therapeutics
0.16 EUR 0.00 EUR -1.90 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
7.74 EUR -0.60 EUR -7.19 %
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Private Equity Holding AG
62.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
399.00 EUR 6.80 EUR 1.73 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
54.00 EUR -2.00 EUR -3.57 %
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Indizes
SPI
19,900.74 CHF 175.59 CHF 0.89 %
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Am Mittwoch klettert der SPI um 12:06 Uhr via SIX um 0,88 Prozent auf 19.898,42 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,452 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,080 Prozent stärker bei 19.740,99 Punkten, nach 19.725,15 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 19.740,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.898,54 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,51 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19.538,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.036,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der SPI noch bei 17.147,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,08 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20.636,94 Punkten. 16.847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 6,90 Prozent auf 0,15 CHF), Bossard (+ 5,43 Prozent auf 272,00 CHF), Adval Tech (+ 4,39 Prozent auf 42,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,32 Prozent auf 7,72 CHF) und Idorsia (+ 3,92 Prozent auf 4,19 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Addex Therapeutics (-9,40 Prozent auf 0,02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,70 Prozent auf 49,60 CHF), SHL Telemedicine (-5,19 Prozent auf 1,01 CHF), Feintool International (-4,66 Prozent auf 11,25 CHF) und Private Equity (-3,93 Prozent auf 58,60 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die MindMaze Therapeutics-Aktie. 814.512 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 315,382 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital

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