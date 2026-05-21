Börse Zürich: Gewinne im SLI

SLI-Kursverlauf

Am Freitag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,12 Prozent höher bei 2.142,01 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,479 Prozent auf 2.149,65 Punkte an der Kurstafel, nach 2.139,40 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2.135,64 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.150,77 Zähler.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,73 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der SLI einen Wert von 2.104,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Stand von 2.200,58 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 2.001,58 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,417 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 2,41 Prozent auf 2.884,00 CHF), VAT (+ 2,24 Prozent auf 611,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,58 Prozent auf 83,52 CHF), Sika (+ 1,40 Prozent auf 144,70 CHF) und Logitech (+ 1,36 Prozent auf 83,36 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Julius Bär (-7,90 Prozent auf 62,72 CHF), Partners Group (-4,13 Prozent auf 862,80 CHF), Swiss Re (-1,23 Prozent auf 120,25 CHF), Richemont (-0,99 Prozent auf 155,10 CHF) und Sandoz (-0,68 Prozent auf 64,72 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1.296.539 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 285,760 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net