Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen

Index-Bewegung

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Freitag an seine positive Performance an.

Um 09:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,25 Prozent höher bei 2.305,17 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2.301,23 Zählern und damit 0,077 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.299,45 Punkte).

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2.305,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.299,48 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2.116,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.067,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bewegte sich der SLI bei 1.968,71 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,17 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.307,45 Punkten. 1.915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,55 Prozent auf 86,24 CHF), Holcim (+ 1,47 Prozent auf 75,98 CHF), VAT (+ 1,33 Prozent auf 698,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,97 Prozent auf 207,50 CHF) und Amrize (+ 0,79 Prozent auf 43,48 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Galderma (-1,00 Prozent auf 178,50 CHF), Lindt (-0,98 Prozent auf 9.625,00 CHF), Partners Group (-0,53 Prozent auf 678,00 CHF), Nestlé (-0,40 Prozent auf 84,11 CHF) und Roche (-0,38 Prozent auf 340,20 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 707.794 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 284,935 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net