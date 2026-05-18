Börse Zürich in Grün: SLI klettert zum Handelsstart

SLI im Blick

Der SLI bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0,66 Prozent höher bei 2.121,04 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,458 Prozent höher bei 2.116,69 Punkten, nach 2.107,04 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2.115,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.122,15 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 2.167,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der SLI 2.188,38 Punkte auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 2.027,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,39 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Partners Group (+ 2,18 Prozent auf 911,20 CHF), Lonza (+ 1,92 Prozent auf 477,30 CHF), Alcon (+ 1,79 Prozent auf 52,34 CHF), Sonova (+ 1,55 Prozent auf 196,20 CHF) und Swiss Re (+ 1,33 Prozent auf 125,50 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Schindler (-0,23 Prozent auf 259,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,17 Prozent auf 173,60 CHF), VAT (-0,17 Prozent auf 585,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,12 Prozent auf 80,96 CHF) und Geberit (-0,08 Prozent auf 502,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 248.098 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 280,868 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net