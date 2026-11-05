Börse Zürich in Grün: SLI liegt zum Handelsstart im Plus

Kursentwicklung im Fokus

05.11.26 09:27 Uhr

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am vierten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Um 09:10 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 2.428,28 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,338 Prozent auf 2.425,30 Punkte an der Kurstafel, nach 2.417,13 Punkten am Vortag.

Bei 2.428,28 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.424,80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,81 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, stand der SLI bei 2.216,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2.332,60 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 2.022,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.428,28 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sika (+ 2,76 Prozent auf 191,55 CHF), Richemont (+ 2,64 Prozent auf 176,65 CHF), Holcim (+ 2,10 Prozent auf 74,88 CHF), Amrize (+ 1,82 Prozent auf 36,34 CHF) und Geberit (+ 1,57 Prozent auf 594,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-3,48 Prozent auf 235,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,73 Prozent auf 69,24 CHF), Roche (-0,86 Prozent auf 392,50 CHF), SGS SA (+ 0,00 Prozent auf 104,05 CHF) und VAT (+ 0,07 Prozent auf 540,20 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 407.208 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 339,281 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net